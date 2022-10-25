Владелец сети ресторанов продает свой бизнес в РФ.

Американская корпорация "Yum! Brands", которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, уходит из России и продает свой бизнес.

Об этом пишет Bloomberg.

Владелец сети ресторанов продает свой бизнес компании Smart Service Ltd., которой управляет один из существующих там франчайзи KFC.

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Новый владелец будет нести ответственность за ребрендинг ресторанов в соответствии с концепцией, отличной от Yum, и сохранение сотрудников, говорится в заявлении компании.

Yum заявила, что после сделки прекратит свое корпоративное присутствие в России.

Из России ушли известные корпорации

По данным Киевской школы экономики, на территории России продолжают работать 1169 международных компаний.

38,4% компаний уже заявили о выходе с рынка, 40,2% остаются, 17,1% выжидают и только 4,3% полностью вышли.

Как сообщал УНИАН, в мае Mcdonald's объявил, что окончательно покидает Россию. Так компания отреагировала на гуманитарный кризис в Украине, который вызвала российская агрессия.

Ранее стало известно, что Россию покинет компания по производству молочных продуктов Danone.

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