Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину на территории страны-агрессора продолжают работать 1169 международных компаний, несмотря на то, что многие компании все же ушли из России.

Об этом говорится в дайджесте Киевской школы экономики (KSE).

38,4% компаний уже заявили о выходе с рынка, 40,2% остаются на российском рынке, 17,1% выжидают и только 4,3% полностью вышли.

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Сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России 1612 иностранных компаний. Сократили текущие сделки и приостановили новые инвестиции 497 брендов. Свернули российские операции — 1115 компаний, а совершили выход из РФ только 126.

Бренды, уже полностью вышедшие из РФ, имели не менее 267 тыс. персонала, $29,3 млрд годового дохода, $12,2 млрд капитала и $28,7 млрд активов.

В компаниях, объявивших о полном выходе, работало 132 тыс. человек. У них было $33,3 млрд годового дохода, $17,8 млрд капитала и $19,7 млрд активов.

Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 216 тыс. сотрудников, годовой доход в размере $57,5 млрд., $30,0 млрд. капитала и $25,0 млрд. активов.

Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании. Среди отраслей, в которые входит больше всего компаний, остающихся в России лидируют FMCG, финансы и платежи и ИТ.

Война в Украине и уход компаний из РФ:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

Война против Украины и рейтинги:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

1 сентября 2022 года Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для спасения рубля.

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