Компания Danone была лидером в производстве молочных продуктов в РФ и работала там в течение 30 лет.

Известная компания по производству молочных продуктов Danone решила покинуть рынок России.

Об этом сообщается в заявлении Danone.

Бизнес планируют передать другому владельцу.

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"Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров", - объяснили свое решение в компании.

Как известно, Danone была лидером в производстве молочных продуктов в РФ. Она работала в России в течение последних 30 лет и представлена такими брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Ростишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема" ", Nutrilon, "Малютка" и Evian.

Выход компаний из РФ

После начала полномашстабной войны российских рынок непрерывно покидают мировые компании.

В то же время, по данным KSE, свыше тысяча международных компаний отказались уйти с российского рынка. Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании. Среди отраслей, в которые входит больше всего компаний, остающихся в России лидируют FMCG, Финансы и платежи и ИТ.

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