Мужчина был вынужден объяснять, что сделал видеозапись "по глупости".

Во временно аннексированном Севастополе заставили извиняться матроса, который снял пораженный корабль "Коммуна" после атаки ВСУ.

"21 апреля я снял возгорание соседнего судна. Этим видео поделился с близкими мне друзьями. В этом очень раскаиваюсь, жалею об этом. Сделал это по глупости", - заявил мужчина на видео, которое распространяют российские СМИ.

Местные прокремлевские телеграм-каналы пишут, что сейчас рассматривается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Как пишет "Астра", речь идет о видео с поражением корабля "Коммуна". Ранее ВМС Украины сообщили, что судно получило повреждения в результате атаки. Это спасательное судно, предназначенное для подъема затонувших лодок. Оно считалось самым старым в мире среди тех, кто находится на вооружении. После атаки в сети появилось видеоподтверждение поражения корабля.

"Ракета въ*бала в пароход. Видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения", - сказал за кадром матрос, снимая пожар на судне.

Поражение "Коммуны"

21 апреля утром в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу. Впоследствии появилась информация о возможном ударе противокорабельными ракетами по одному из кораблей оккупантов во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о спасательном судне для подводных лодок ЧФ РФ "Коммуна".

В Военно-морских силах (ВМС) ВСУ подтвердили, что в Крыму удалось поразить корабль ЧФ РФ "Коммуна". Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что характер повреждений пока верифицируется, но "корабль выполнять задачи теперь не способен".

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года из-за попадания украинских противокорабельных ракет "Нептун" получил серьезные повреждения и затонул флагман ЧФ РФ крейсер "Москва". Уничтожение "Москвы" стало огромной потерей для РФ и вызвало цепную реакцию событий, которые значительно усилили позиции Украины и ослабили Россию, что самым радикальным образом сказалось на ходе войны.

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