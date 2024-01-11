Уничтожение флагмана - огромная потеря для России, заявил командующий ВМС.

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" был уничтожен исключительно с помощью сил и средств ВМС ВСУ. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, как именно удалось выследить этот вражеский корабль, поскольку у Украины и западных коллег есть совершенно разные версии этой истории, Неижпапа отметил: "Это замечательно, что у всех разные истории. Знаете, я бы так сказал: у каждого правда своя, а истина одна. Поэтому не буду рассказывать, как это происходило. Я только могу подтвердить, что крейсер "Москва" был уничтожен с помощью сил и средств Военно-морских сил Украины от начала и до самого конца: от обнаружения и до его уничтожения".

Командующий подчеркнул, что уничтожение флагмана – огромная потеря для России с политической и имиджевой точек зрения, ведь он выполнял несколько функций: был командным пунктом, кораблем противовоздушной обороны и символом того, что "Москва пришла с войной".

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"Это была гордость Черноморского флота. Крейсер участвовал во всех конфликтах постсоветского периода: в войне с Грузией, с него управляли все силы флота у ее побережья, он находился в Сирии и в районе других конфликтов", - рассказал Неижпапа.

По его информации, во времена Холодной войны корабль был заложен для того, чтобы уничтожать авианосцы Соединенных Штатов.

"Его так и называли – "убийца авианосцев". Конечно, никаких авианосцев в Черном море нет. По конвенции Монтре, проход им сюда запрещен. Да и под мостами трудно пройти таким большим кораблям в проливе Босфор. Поэтому этот крейсер здесь был, с военной точки зрения, не очень нужен", - сказал командующий ВМС.

Он добавил, что корабль "Москва" был удачным вариантом для размещения командного пункта.

"Там большие флагманские каюты. Чтобы вы понимали, по-моему, семь этажей. Лифт для подъема от главного командного пункта, который ниже главной палубы, до ходового мостика. Семь палуб, которые проходит лифт, чтобы командир или старший на мостике командующего не ходил пешком. Там был бассейн. То есть корабль обеспечивал очень комфортные условия проживания личного состава для длительных походов. И, конечно, "Москва" закрывала основные вопросы противовоздушной обороны: там были на вооружении системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы, морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт". Это был зонт ПВО над кораблями ордера (порядок расположения кораблей во время похода или боя)", - пояснил военный.

По словам Неижпапы, если у флота нет крейсера, то он не может называться флотом.

"Без крейсера, корабля первого ранга, это называется флотилия. Такое понимание градации принято еще со времен Советского Союза как обязательное. Сейчас у них флагман – фрегат "Адмирал Макаров", не крейсер. По старым советским меркам, это был корабль второго ранга. Сейчас, наверное, его ранг повысили, потому что это все-таки носитель "Калибров", - подчеркнул Неижпапа.

Уничтожение крейсера "Москва": что известно

В апреле 2022 года из-за попадания украинских противокорабельных ракет "Нептун" флагман ЧФ РФ "Москва" получил серьезные повреждения. Сначала РФ не признавала этот факт, но впоследствии признала, что корабль затонул во время буксировки.

"Москва" (первое название – "Слава") – российский гвардейский ракетный крейсер, главный корабль проекта 1164 "Атлант". Входил в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Участвовал в военных конфликтах в Грузии и Сирии, в блокаде украинского флота в Крыму в 2014 году и полномасштабном вторжении в Украину, в частности, в захвате острова Змеиный возле Одессы.

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