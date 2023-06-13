С этой просьбой к Генпрокуратуре обратился председатель Комитета по нацбезопасности и обороне.

Генеральная прокуратура Литвы расследует деятельность кремлевских пропагандистов Скабеевой, Красовского и Соловьева.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сообщил на своей странице в Facebook, что обратился к генпрокурору с просьбой расследовать возможное участие в военных преступлениях российских пропагандистов.

"Они систематически публично призывают руководство армии Российской Федерации, солдат и бойцов военизированных формирований осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", - написал Кащюнас.

Также он напомнил, что пропагандист Соловьев подстрекает к совершению военных преступлений и преступлений против человечности в отношении других европейских государств и народов, в том числе Литвы, Польши и Германии.

В Генпрокуратуре ответили, что в военных преступлениях могут участвовать Владимир Соловьев, Ольга Скабееба и Антон Красовский, "осуществляющие не только роспропаганду относительно войны в Украине в публичном информационном пространстве, но и, возможно, уголовные деяния, предусмотренные ст. 24 УК РФ., 5, ст. 100 и 101".

Их действия рассмотрят в уже проводимом масштабном досудебном расследовании.

Российские пропагандисты - последние новости

Напомним, что Антона Красовского в Украине заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. Пропагандист призывал к геноциду украинцев, предлагал топить и убивать детей, а также оправдывал казни украинских военнопленных.

Скабеева годами распространяла российскую пропаганду, оправдывала российское вторжение и обвиняла украинцев в нацизме.

Соловьев, как известно, систематически призывает ударить ядерным оружием по территории США, Великобритании и стран ЕС.

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