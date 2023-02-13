Кадыров заявил о расследовании покушения, результаты которого "уже есть".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отравлении командира спецназа оккупантов "Ахмат" Апты Алаудинова.

8 февраля Алаудинов якобы получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. "Кадыровец" понял это по запаху и, как утверждает глава Чечни, сразу же обработал руки и промыл носовую полость.

Так же поступили его подчиненные. Отравленных отправили в московскую клинику, тяжких последствий, по утверждению Кадырова, удалось избежать.

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Кадыров заявил о расследовании покушения, результаты которого "уже есть".

Кто такой Алаудинов – грызня в окружении Кадырова

По словам главы Кабмина Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, между Кадыровым и Алаудиновым наметился конфликт, который впоследствие вылился в отвратительные фейки о якобы изнасилованиях "кадыровцами" кадровых военных ВС РФ.

Алаудинов, добавил Закаев, является авторитетом среди "кадыровцев", он связан с ФСБ и легко может сместить обезумевшего от наркотиков главу Чечни.

Кадыровцы в Украине – что известно

В российской армии бойцы Кадырова привлекаются в основном в роли заградительных отрядов. Боевики расстреливают российских оккупантов за неповиновение.

Накануне в сеть сплыла история о якобы изнасилованном кадыровцами "мобике". Военный якобы даже оставил записку, в которой прямо признал совершенное против себя преступление и указал виновников.

По мнению Института изучения войны, Кадыров может использовать оккупированные районы Украины для переселения мусульманского населения Кавказа.

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