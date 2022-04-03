Бойцы Рамзана снимали "рекламное" видео на фоне украинской гуманитарной помощи.

Кадыровцы, занимающиеся террором гражданского населения на временно захваченных Россией украинских территориях, в очередной раз опозорились.

В своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров выложил TikTok-видео своих бойцов, снятое в одном из украинских городов, которые сейчас контролирует РФ.

На ролике кадыровцы утверждают, что привезли обещанную гуманитарную помощь "освобожденным" от "нацистов" украинцам.

Оккупанты демонстративно разгружали продукты из машины, однако во время съемок в кадр попала пачка с мукой с упаковкой на украинском языке "Борошно".

Вероятнее всего, россияне снимали видео на фоне украинской гумпомощи.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Из-за провала в наступательной операции первый месяц враг сосредоточился на бомбардировке украинских городов и расстрелах гражданских.

Начало второго месяца началось с перегруппировки сил противника и попытке захватить Донбасс и юг Украины.

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