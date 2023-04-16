Опальный прихвостень Путина заявил, что не будет встречаться с освобожденными из плена "кадыровцами", ведь презирает их поступок.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что из украинского плена в Грозный вернулось 5 "кадыровцев", которые остались без боеприпасов. Однако встречаться с ними он отказался, поскольку считает, что "нет никаких причин оказаться в плену".

"Я считаю, что чеченский воин не должен иметь никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы то ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", - заявил Кадыров в Telegram.

По мнению чеченского лидера, речь идет о "чести как отдельно взятого бойца, так и всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат". Он требует, чтобы возвращенные из плена "кадыровцы" доказали, что они "не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль".

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По его словам, показательный пример продемонстрировал возвращенный из плена "кадыровец" Киргиз Мусиханов. Он якобы попал в плен из-за ранения, но подлечился и вернулся "в гущу сражений".

"Конечно, плен - не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего плена они связывались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего", - заявил Кадыров.

Пасхальный обмен пленными

На Пасху состоялся большой обмен пленными. Украина вернула 130 наших защитников. Обмен происходил в течение последних дней в несколько этапов. Домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ.

В Офисе президента сообщили, что из плена вернулись рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

Неизвестно, сколько оккупантов взамен вернули России.

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