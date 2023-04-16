Обмен происходил в течение последних дней в несколько этапов.

Украина уволила из русского плена еще 130 военных.

"Великий Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он происходил в течение последних дней в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ... рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак в очередной раз подчеркнул, что жизнь украинцев - самая высокая ценность для страны.

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"Герои должны быть живыми", так всегда говорит президент Владимир Зеленский, чье задание выполняет наша команда, координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Эта задача звучит кратко: вернуть всех. И мы вернем", - подчеркнул он.

Возвращение пленных - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России и до конца марта Украине удалось вернуть домой 1993 украинца, которые были в плену оккупантов. Однако процесс обмена пленными усложняет российская сторона. Враг не соглашается на проведение масштабного обмена по принципу "всех на всех" и срывает процесс обмена пленными.

10 апреля состоялся предварительный обмен пленными. Тогда Украина вернула домой военнопленных. В частности, вернулась защитница "Азовстали" "Нава".

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