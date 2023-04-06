Центр национального сопротивления отметили, что после "назначения" Солнцева контроль над регионом и финансовыми потоками перешли к нему.

Российские власти недовольны тем, что главарь Чечни Рамзан Кадыров сближается с Денисом Пушилиным. "Глава правительства" так называемой "ДНР" Евгений Солнцев должен ослабить новый тандем.

"Последние кадровые изменения в оккупационной "администрации" захваченных районов Донецкой области свидетельствуют о недовольстве в Кремле сближением Пушилина и Кадырова", - говорится в сообщении Центр национального сопротивления.

Так, 30 марта вместо Виталия Хоценко россияне поставили Солнцев, который с июня был "заместителем" Хоценко. Отмечается, что новый "глава правительства" так называемой "ДНР" никогда не имел никакого отношения к Донецкой области. После "назначения" контроль над регионом и финансовыми потоками перешли к нему.

Видео дня

"Это реакция Москвы на сближение Пушилина и Кадырова, о котором сообщалось ранее. Пушилин годами играет лишь фиктивную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние Кадырова, использующего Пушилина для монопольного права на ограбление региона", - объяснили в Центре.

Главная задача Солнцева - лишить Кадырова влияния на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также перехватить инициативу в работе с подрядчиками, за что сражаются российские элиты, чтобы как можно быстрее освоить средства на "восстановление" территорий.

"Дружба" Кадырова и Пушилина - что известно

Центр национального сопротивления сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать в свои войска боевиков из так называемой "армии ДНР". Его влияние на оккупированных территориях Донецкой области растет, а его боевики чувствуют себя там хозяевами - "кадыровцы" грабят регион, прикрываясь "обеспечением порядка".

В свою очередь главарь "ДНР" Денис Пушилин согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, который расположен в Чечне, что усиливает влияние Кадырова на ВОТ.

Вас также могут заинтересовать новости: