Военно-политический обозреватель обращает внимание, что россиянами пользуются, как живым щитом.

На одном из российских пляжей вертолет Ка-52 поднял воздушную волну, которая смела на побережье пляжный инвентарь. Военный аэродром находится впритык к зоне отдыха.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обнародовал видео, на котором зафиксировано, как военный вертолет при заходе на посадку буквально все сносит на побережье. В частности, на кадрах - галечный пляж, заполненный отдыхающими. При пролете вертолета поднимается воздушная волна и срывает с места пляжные зонты, надувные игрушки, спасательные шезлонги и прочее. Также слышны крики людей.

Коваленко отмечает, что у этого забавного видео с российским ударным вертолетом Ка-52 смысл куда более глубокий, чем может показаться. "Посмеялись, забавно, но... Заходит он на посадку на военный аэродром, находящийся в Краснодарском крае буквально впритык с пляжем. Попутно возникает вопрос, а какова вероятность, что на этом аэродроме может возникнуть внештатная ситуация, в результате которой пострадают гражданские, с учетом близости объекта? Вероятность очень велика...", — утверждает Коваленко.

Как отмечает эксперт, Россия находится в состоянии полномасштабной войны с Украиной и в связи с этим велика вероятность того, что на этот аэродром "прилетит нечто, что детонирует все, что там находится".

"Россияне, поймите, наконец, что вас используют как живой щит. Держитесь подальше от военных объектов, и будет вам счастье пожить еще немного в процветающей и встающей с колен стране…" - отметил Коваленко.

Российская армия

Напомним, в прошлом году в сети опубликовали видео "танкового прорыва" под Тюменью. На нем можно увидеть, как солдаты армии РФ заезжают прямо на пляж, едва не раздавив автомобили отдыхающих.

Также ранее сообщалось, что в Томской области мужчина напал на знакомого, чтобы из тюрьмы подписать контракт с Министерством обороны.

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