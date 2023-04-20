Вероятно, погиб весь экипаж российского Ка-52.

В оккупированной Кирилловке Запорожской области 20 апреля разбился российский вертолет Ка-52, один пилот ликвидирован, подтверждает мэр Мелитополя Иван Федоров и сообщает со ссылкой на очевидцев "РИА Мелитополь".

"Пляжи здесь такие привлекательные, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь. Да и пилот буквально потерял голову от красоты Азовского побережья. Такой курортный сезон нам нравится. Давайте еще", - написал Федоров.

Тело вражеского летчика вынесло на центральный пляж Кирилловки, информирует "РИА Мелитополь".

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По словам очевидцев, два вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Из-за туманной погоды один из российских Ка-52 не справился с управлением и самоликвидировался.

Второй вертолет еще кружил над "братцем", а затем полетел в направлении Крыма. Это подтверждает и сообщение рашистского Telegram "Fighterbomber". Сегодня там опубликовали пост с похожим содержанием и черно-белым фото Ка-52 и с традиционной в таких случаях подписью: "Вечного полета, братья". Это может намекать на то, что погиб не один, а сразу оба пилота.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 184 420 оккупантов, из них 670 за минувшие сутки. В то же время на украинскую землю "приземлили" 308 российских самолетов и 293 вертолета.

По подсчетам CSIS, ежемесячно враг теряет на поле боя почти 150 танков. Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10 тысяч единиц основной военной техники. Среди них - танки, артиллерийские установки, беспилотники и грузовики.

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