История получила огласку после того, как фото рапорта на имя начальника отделения полиции было опубликовано в соцсетях.

В Челябинской области местная жительница пожаловалась в полицию на то, что ее изнасиловал конь. Она имела в виду мужчину по прозвищу «Конь», однако в полиции поняли жалобу гражданки в буквальном смысле.

Об этом сообщает Российская газета.

История получила огласку после того, как фото рапорта на имя начальника отделения полиции было опубликовано в соцсетях. В нем указано, что 3 февраля в 23:35 в дежурную часть отдела полиции «Южный» ОМВД по Миассу поступил звонок от 46-летней женщины, которая сообщила о том, что «этот конь ее изнасиловал».

«В ходе проверки установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В сообщении о преступлении она не назвала анкетные данные обидчика, а воспользовалось неформальной лексикой», - пояснили в местной полиции.

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В дальнейшем факт преступления не подтвердился. Выяснилось, что упомянутый женщиной мужчина имеет неформальное прозвище Конь.

Вместе с тем, как установила проверка, служебное сообщение о преступлении сфотографировал и разместил в соцсетях вольнонаемный работник ОМВД. За это виновный будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, отметили в ГУ МВД региона.

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Автор: УНИАН