Шойгу на селекторном совещании заявил о якобы полном контроле со стороны армии оккупантов над рядом украинских городов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приписывает себе несуществующие победы и активизирует конфликт с "вагнеровцами".

"Пропагандистское агентство страны-оккупанта "ТАСС" сообщило о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил о полном контроле со стороны армии оккупантов над населенными пунктами Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобково Запорожской. Он также упомянул об "успешном" развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром, подчеркнул, что все указанные "достижения" являются результатом действий ВС РФ. При этом, Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно привлечены силы частной военной компании "Вагнер", – говорится в сообщении.

Зато, как отметили в ГУР, кадровая российская армия имеет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ.

Видео дня

Также в разведке подчеркнули, что из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

"Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений", – отметили в ГУР.

Российские фейки о войне в Украине

Российская пропаганда продолжает распространять фейки о войне в Украине и украинских военных. Так, в конце января 2023 года в России выдали очередную страшилку об американских экспериментах над украинцами. На этот раз там рассказали байку об опытах с ВИЧ-инфекцией над бойцами ВСУ.

Кроме того, российские пропагандистские СМИ сообщили, что оккупанты пошли в наступление на севере Харьковщины. В Центре противодействия дезинформации заявили, что эта информация не соответствует действительности, как и другие свежие фейки РФ.

Не устают российские пропагандисты выдумывать байки и о президенте Украины Владимире Зеленском. Уже несколько месяцев об украинском лидере говорят сквозь призму "мистики". На этот раз рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "вашингтонских ведьмах".

Вас также могут заинтересовать новости: