Хулиган признался полицейским, что перепутал девушку с супругой, с которой очень сильно поругался.

47-летний житель Москвы напал под подъездом жилого дома на 27-летнюю девушку, перепутав ее со своей женой.

Об этом сообщают «Вести».

Инцидент произошел вечером на бульваре Яна Райниса, когда девушка разговаривала по телефону. Внезапно на нее с молотком накинулся незнакомый мужчина и начал бить по голове. После того, как ей удалось вырваться, она попросила помощи у прохожих. При этом москвич еще раз попытался ее атаковать, но потерпел неудачу и сбежал.

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Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали ушибленную рану головы. Нападавший задержан.

Полицейским он признался, что перепутал девушку с супругой, с которой очень сильно поругался. Ему грозит пять лет колонии по статье «Хулиганство».

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Автор: УНИАН