47-летний житель Москвы напал под подъездом жилого дома на 27-летнюю девушку, перепутав ее со своей женой.
Об этом сообщают «Вести».
Инцидент произошел вечером на бульваре Яна Райниса, когда девушка разговаривала по телефону. Внезапно на нее с молотком накинулся незнакомый мужчина и начал бить по голове. После того, как ей удалось вырваться, она попросила помощи у прохожих. При этом москвич еще раз попытался ее атаковать, но потерпел неудачу и сбежал.
Читайте такжеВ Москве 7-летний мальчик убил брата (видео)
Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали ушибленную рану головы. Нападавший задержан.
Полицейским он признался, что перепутал девушку с супругой, с которой очень сильно поругался. Ему грозит пять лет колонии по статье «Хулиганство».
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россиянин приревновал жену и сломал ноги годовалой дочери (фото)
- Россиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)
- Пока мать рожала: в России мужчина отрезал 6-летнему ребенку голову
- В России родители устроили массовую драку со стрельбой из-за ссоры в чате (видео)
- Бил и угрожал: стало известно, почему российская модель зарезала мужа
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram