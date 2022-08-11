Ранее в ЕС задумались о прекращении выдачи гражданам страны-агрессора туристических виз.

Миру нужно полностью отказаться от системы двойного гражданства, а россиянам, находящимся за пределеми РФ, дать выбор: вернуться на родину или просить политическое убежище.

Такое мнение высказал "Апострофу" историк Юрий Фельштинский.

По его словам, у инициативы не выдавать визы россиянам есть один минус: это помешает сбежать из РФ нормальным гражданам.

В связи с этим он предлагает Западу отменить систему двойного гражданства

"Я считаю, что людям, которые находятся за границей с российскими паспортами, должен быть дан нормальный выбор: вернуться в Россию или запросить политического убежища в той стране, в которой они находятся, если они считают, что они не хотят или не могут возвращаться в Россию по самым разным соображениям", - отметил эксперт.

Он напомнил, что подобная система с лояльностью к двойному гражданству сложилась в мире после распада СССР. Тогда ошибочно считалось, что РФ стала нормальной страной.

"Эта система себя не оправдала. Поэтому, безусловно, систему двойного гражданства абсолютно необходимо отменять. Систему нахождения российских граждан с российскими паспортами и с туристическими или временными визами нужно будет отменять и заменять это, например, на политическое убежище. Такие прецеденты были, так делалось после Первой Мировой войны, так делалось после Второй Мировой войны", - резюмировал Фельштинский.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

После этого в отдельных странах ЕС предложили запретить выдачу виз россиянам.