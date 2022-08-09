В конце августа главы МИД стран Евросоюза должны собраться и обсудить вопрос запрета виз для россиян на общеевропейском уровне.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал возможное решение стран ЕС о прекращении выдачи туристических виз россиянам: "Теперь только для вас: очаровательные пейзажи Мухосранска и живописный восход солнца в Зажопинске".

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Стефанчук отметил, что страны Евросоюза одна за другой отказывают в выдаче виз россиянам. "Когда коллективного "да" еще нет, но есть индивидуальная позиция", - отметил он. Стефанчук добавил, что Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Бельгия - это страны, которые, не колеблясь, вводят ограничения и показывают россиянам: в Европе им не рады.

"Наконец все поняли, что жить в цивилизованном мире и пропагандировать войну — это несовместимые вещи. Отныне россияне не смогут приезжать в мировые столицы во время отпуска, наслаждаться благами, к которым они не приложили ничего, и нести свою пропаганду, и восхвалять свой образ жизни", — отметил он.

"Добро пожаловать в СССР, вы же этого хотели? Теперь только для вас: волшебные пейзажи Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-@бенево", — акцентировал Стефанчук.

Стефанчук отмечает, что в конце августа главы МИД стран ЕС должны собраться и обсудить вопрос запрета виз для россиян на общеевропейском уровне. "Прогнозирую, что это будет кратчайшее обсуждение и единодушное одобрение", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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