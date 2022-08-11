Западный мир не собирается терпеть агрессию, которую осуществляет российский режим.

Чехия и в дальнейшем будет призывать страны ЕС поддержать запрет на выдачу виз россиянам.

Об этом министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский сказал в интервью изданию Novinky.cz.

Комментируя соответствующее обращение президента Украины Владимира Зеленского, Липавский напомнил, что Чехия прекратила выдавать шенгенские визы для россиян на следующий день после того, как 25 февраля Россия во главе с президентом Владимиром Путиным вторглась в Украину. По словам Липавского, Чехия была первой страной-членом ЕС, которая это сделала.

Запрет все еще действует, единственным исключением является предоставление виз гражданам России по гуманитарным причинам, например, если они рискуют быть наказанными за свои взгляды на родине.

По словам министра, Чехия неоднократно призывала к такому же шагу и другие страны и в конце августа глава чешской дипломатии намерен повторить это во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Чехия неоднократно поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел, и стремится к согласованному подходу всего Европейского Союза. Мы были первыми, кто решился на эту меру, и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданный и эффективный шаг", – сказал Липавский.

Он отметил, что пока продолжается агрессия, о туризме граждан России "не может быть и речи".

"Как правительство мы убеждены, что приостановка выдачи виз для обычных граждан России даст очень четкий и прямой сигнал обществу, что западный мир не собирается терпеть агрессию, которую осуществляет российский режим, и риторику ненависти, направленную против свободных демократических стран, которые никоим образом не угрожают России. Граждане этих стран должны осознать, что такая воинственная политика имеет последствия", – подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post, опубликованном 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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