Отмечается, что под угрозой данные тех, кто поддерживает войну против Украины.

Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Соответствующее сообщение появилось в ночь на 7 августа.

Хакеры якобы получили доступ к информации о владельцах недвижимости в Москве и слили их Украине.

"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной — переданы Силам обороны Украины", — говорится в сообщении, которое появилось на сайте МосгорБТИ.

Видео дня

Отмечается, что эту группу хакеров связывают с кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис не работал два дня. Кроме того, они взяли на себя ответственность за взлом сайта системы фонда "Сколково" в мае 2023 года.

Хакерские атаки в России - последние новости

2 мая стало известно, что хакеры из команды "Кибер сопротивление" взломали электронные почты первого зампреда комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, которого власти Великобритании обвинили в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

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