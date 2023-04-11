Пока неизвестно, какие именно данные они смогли получить.

Украинские хакеры заявили, что взломали электронную почту высокопоставленного российского военного шпиона, которого разыскивает ФБР за взлом кампании Хиллари Клинтон и других демократов США накануне президентских выборов в 2016 году.

"Очень крутой и ловкий хакер, но... Мы его взломали", - цитирует Reuters заявление группы Cyber Resistance от 10 апреля, в котором они сообщали о похищении переписки подполковника Сергея Моргачева.

Научный сотрудник Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Штефан Соесанто считает, что утечка "выглядит достаточно достоверной". Он отметил, что InformNapalm имеет историю перекрестной проверки данных, полученных от хакеров.

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В статье о взломе InformNapalm отмечает, что личность Моргачева была подтверждена путем просмотра украденных хакерами кадровых дел и биографии, в том числе одного документа, в котором он был идентифицирован как начальник подразделения 26165. Неоднократные сообщения, оставленные на адреса электронной почты и номер телефона, предположительно принадлежащие Моргачеву, остались без ответа, и попытки Reuters связаться с ним через социальные сети и его нынешнее место работы также не дали результата.

Российское посольство в Вашингтоне и ФБР пока не комментируют эту ситуацию. Также не понятно, какую именно информацию похитили хакеры. Издание предполагает, что на почте Моргачева могла храниться информация о российских хакерских операциях, включая операцию против Клинтон и демократов.

Как отмечается, ФБР в обвинительном акте описывала Моргачева как офицера ГРУ. Было указано, что его отдел "посвящен разработке и управлению вредоносными программами", включая шпионское ПО "X-Agent", используемое для взлома DNC.

Что известно об инциденте с Моргачевым

Прежде чем оккупант понял, что его аккаунты взломали, хакеры скачали все его личные данные и напоследок заказали ему "подарки" на Alexexpress.

Сейчас специалисты InformNapalm вместе с хакерами исследовали переписку подполковника ГРУ и готовят материал с деталями личной жизни одного из самых разыскиваемых киберпреступников.

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