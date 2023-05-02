Значительная доля материала, полученного благодаря взлому Лугового и его окружения, сейчас используется в интересах украинской разведки.

Украинские хакеры из команды "Кибер сопротивление" взломали электронные почты первого зампреда комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового, которого британские власти обвиняли в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Как сообщает InformNapalm, электронная переписка гласит, что Луговой часто делает доносы в виде депутатских запросов на различных лиц и организации, которых он подозревает в "подрывной деятельности" против режима Путина.

Для примера, хакеры обнародовали запрос к прокурору с требованием проверить деятельность женского общественного объединения "Мягкая сила", которое якобы "побуждает россиян к протесту" против проведения "специальной военной операции" в Украине, донос на Валерия Меладзе, донос на организацию "Команда противников пыток" и другие.

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Кроме того, была взломана почта жены Лугового, Ксении. Из ее переписки известно, что в марте 2023 года она посещала Сейшельские острова. При этом в день вылета из Сейшел она брала выписку о своих счетах. Это, по мнению аналитиков InformNapalm, может свидетельствовать о том, что за рубежом она решала вопрос с оффшорными счетами.

Также хакеры получили врачебную справку, согласно которой у Литвиненко обнаружили рак предстательной железы 2 стадии. Предполагается, что это может быть следствием контакта с полонием-210, который был использован для отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне.

Отмечается, что это далеко не все материалы, которые удалось добыть украинским хакерам, и значительная доля материала, полученного благодаря взлому Лугового и его окружения, сейчас используется в интересах разведки.

Андрей Луговой - что о нем известно

Луговой является депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Внесен в санкционный "список Магнитского", а также находится под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Он известен комментариями об усилении ответственности уклонистов от мобилизации на рф, а также выступил активным лоббистом наложения санкций на россиян, которые не желают участвовать в войне против Украины и получать повестки.

Власти Великобритании также подозревают Лугового в убийстве в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне из-за отравления полонием-210.

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