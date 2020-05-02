Мозаику с Путиным из храма армии РФ уберут, стены украсят "крестным ходом" в аннексированный Крым
Мозаику с изображением российского президента Владимира Путина убрали со стен храма Вооруженных сил РФ. На ее месте появится панно с «крестным ходом» в честь аннексии Крыма.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Решение убрать мозаику с изображением Путина было связано с просьбой самого главы Кремля из-за «преждевременности».
Однако, несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено: мозаику передадут в музей как исторический артефакт.
На месте демонтированной мозаики планируют показать «крестный ход» в честь аннексии украинского Крыма.
Ранее стало известно, что главный храм вооруженных сил Российской Федерации украсят мозаикой с изображением Иосифа Сталина, Владимира Путина и надписью: «Крым наш».