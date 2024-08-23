Также они говорят, что сотрудники колонии притесняли мусульман.

Заключенные исправительной колонии в Волгоградской области, взявшие в плен заложников, рассказали о своих мотивах.

На видео один из мужчин называет сообщения о том, что они отребуют вертолет и два миллиона долларов, неправдивыми. По его словам, они хотят "поменять заложника". "Они врут, обманывают. Везде Россия свой нос сует", - добавляет он.

Автор другого видео говорит, что сотрудники ФСИН притесняли и мучили мусульман, а также забирали у них книги и коврики. "То, что мы сейчас делаем, это ради лика Аллаха. Ради установления Шариата. Ради братьев-мусульман притесненных. И месть тем братьям, с которыми они поступили, когда случилося в Крокусе", - говорит один из них.

Видео дня

Захват заложников в колонии

Напомним, сегодня днем четверо заключенных ИК №19 во время дисциплинарной комиссии захватили заложников. Они называют себя членами ИГИЛ.

Пятеро заложников, среди которых начальник колонии, сбежали. Трое - погибли. На видео у входа колонии можно увидеть одного из заложников, он обращается к Путину с просьбой выполнить требования заключенных.

К колонии прибыли силовики и имам Волгоградской области, который должен провести с ними переговоры. По данным росСМИ, нападавшие уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

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