Председатель нижней палаты парламента страны-агрессора Вячеслав Володин заявил, что Россия готова "конфисковать" активы ЕС.

Если Еврокомиссия передаст замороженные активы РФ Украине, агрессор угрожает конфисковать активы, принадлежащие странам ЕС.

Такое заявление сделал председатель нижней палаты парламента страны-агрессора Вячеслав Володин, отметив, что это будет "симметричным ответом", а размер конфискованных активов ЕС превысит переданные Украине замороженные активы РФ.

"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые стремятся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева… В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства ", - отметил Володин.

Видео дня

По его словам, такое решение потребует от РФ "симметричного ответа", а именно конфискации активов ЕС.

Замороженные активы РФ

ЕС хочет обложить налогом замороженные активы Центробанка России. Согласно плану, прибыль от заблокированных активов центрального банка РФ будет облагаться налогом. Остаются вопросы, выдержит ли план правовую проверку.

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

В сентябре 2023 года впервые с начала войны появилась информация о том, что США передадут Украине деньги российских олигархов. Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

В октябре 2023 года сообщалось о том, что ЕС и США хотят передать Украине доходы от замороженных активов РФ. В ближайшее время они планируют найти механизмы передачи средств, которые будут направлены на поддержку, восстановление и реконструкцию Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: