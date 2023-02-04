Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства, отметил генпрокурор.

Конфискованные у российского олигарха 5,4 млн долларов будут использованы для компенсации вреда, нанесенного Украине агрессией РФ.

Об сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, процесс передачи средств начался. Он подчеркнул, что это первый такой случай с конфискованными российскими активами.

"Кто поддерживает войну - рано или поздно будет платить. Это и есть правосудие. Это и есть справедливость. Спасибо моему другу генеральному прокурору США Меррику Гарланду и его команде. Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю - это только начало. Верю - со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояний", - отметил Костин.

Видео дня

Он рассказал, что этому решению предшествовало длительное сотрудничество Министерства юстиции США и ОГПУ. Костин обратил внимание на беспрецедентную двухпартийную поддержку в Сенате и Конгрессе.

"В конце 2022 года в США приняли ряд важных изменений в законодательство. Благодаря этим изменениям активы, конфискованные у лиц, причастных к российской агрессии, могут быть направлены на поддержку Украины. Каждый украинец так или иначе пострадал от этой войны. Каждый украинец должен получить компенсацию. Конечно, потерянного не вернешь - близких, домов и планов на мирную жизнь... И мы можем и должны восстановить справедливость. А это значит - заставить агрессора заплатить", - добавил генпрокурор.

Конфискация российских активов - в Украине это стоит знать

Справка УНИАН. Reuters 2 февраля сообщило, что суд в США дал согласие на арест 5,4 млн долларов на банковском счете российского бизнесмена Константина Малофеева, попавшего под санкции. Отмечалось, что принятое судом решение прокладывает путь для использования средств для восстановления разрушенной российской войной Украины.

Власти США обвинили Малофеева, владельца российского телеканала Tsargrad TV, в финансировании сепаратистов в Крыму, аннексированном Россией в 2014 году.

Малофеев, который отрицал финансирование сепаратистов, попал под санкции Вашингтона в 2014 году и обвинен в нарушении санкций в 2022 году. Считается, что он находится на свободе в России.

Вас также могут заинтересовать новости: