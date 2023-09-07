Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, подчеркнув при этом, что "те, кто способствовали агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", — заявил Блинкен.

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Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов. Средства будут переданы Украине в рамках помощи о которой объявил Блинкен.

Блинкен также отметил, что США оказывают международное давление на Россию, чтобы она вернулась в "Черноморскую зерновую инициативу".

Кроме того, США работают с Украиной над созданием альтернативных маршрутов для поставок зерна в другие страны. Госсекретарь заверил в неизменности позиции США относительно помощи Украине.

"Мое послание сегодня от имени президента США Байдена к украинскому народу такое: так же, как мы поддерживали вас, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение последних 20 месяцев, мы будем поддерживать вас, пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину", — подытожил он.

Передача российских активов Украине

В конце 2022 года в США приняли ряд важных изменений в законодательство. Благодаря этим изменениям активы, конфискованные у лиц, причастных к российской агрессии, могут быть направлены на поддержку Украины.

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

Санкции против российских олигархов

3 декабря 2022 года в Британии задержали российского олигарха Фридмана.

27 декабря 2022 года в Украине было арестовано имущество близкого друга Путина, российского олигарха Алишера Усманова стоимостью почти 2 млрд грн. Было установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

31 января 2023 года в Украине арестовали имущество российского олигарха, который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире. Общая стоимость арестованных активов превысила 1 млрд грн. Средства предприятия были на депозитном счету Гостаможслужбы. В Офисе генпрокурора не назвали фамилию олигарха, однако отметили что его холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия.

7 февраля 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу Украины все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", принадлежавшие гражданину России Михаилу Шелкову.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.

23 августа 2023 года стало известно о том, что заводы российского олигарха Молчанова перейдут в собственность Украины.

6 сентября 2023 года Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции ЕС. Ограничительные меры против Дмитрия Пумпянского и его жены оставлены в силе.

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