Ранее северокорейские "курорты" уже начали осваивать взрослые туристы из РФ.

Россия отправит группу детей на "отдых" в Северную Корею, поскольку там "хорошие условия". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на главу "Движения первых" Григория Гурова.

По его словам, первая группа российских детей отправится в северокорейский "аналог "Артека" уже в конце июля. При этом организаторы уверяют, что они ждут большого количества желающих поскольку, в КНДР для детского отдыха "хорошие условия".

Следует добавить, что кремлевская пропаганда еще в феврале хвасталась тем, что российские туристы снова начали ездить на "горнолыжные курорты" в КНДР. В апреле также сообщалось, что российские туристы этим летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи.

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"Программы летних туров уже разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней", – писало весной "РИА Новости".

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Как писал УНИАН, в РФ около сотни депутатов "подружились" с фейковым Z-поэтом, под именем которого антивоенные активисты публиковали переведенные на русский язык стихи нацистов. "Творчество" Ракитина, помимо Z-пабликов, публиковали пропагандист Никита Михалков и журнал "Москва".

Также мы рассказывали, что недавно в России запретили более 80 европейских средств массовой информации, которые не хотели распространять кремлевскую пропаганду. Под запрет в частности попали такие авторитетные издания как Der Spiegel, El Mundo, Le Monde, Agence France-Presse, Politico и другие.

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