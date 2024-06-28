"Творчество" Ракитина, помимо z-пабликов, публиковали пропагандист Никита Михалков и журнал "Москва".

В РФ антивоенные активисты создали фейковый аккаунт вымышленного Z-поэта Геннадия Ракитина и опубликовали под его именем 18 стихов нацистских авторов, переведенных на русский язык. Об этом рассказал журналист Андрей Захаров, знакомый с авторами антивоенной инициативы.

За год существования профиля "Ракитин" получил грамоту от организаторов всероссийского конкурса патриотической поэзии имени Твардовского, который проводит Калужское отделение союза профессиональных литераторов. "Ракитина" в друзья добавили 95 депутатов Госдумы, 28 сенаторов и Z-военкоры.

Среди друзей "поэта", например, Андрей Клишас и Дмитрий Рогозин. Творчество Ракитина, помимо z-пабликов, публиковали пропагандист Никита Михалков и журнал "Москва".

Видео дня

Как рассказал журналист-расследователь Андрей Захаров, аккаунт Геннадия Ракитина создали его антивоенно настроенные знакомые. Фотография для профиля была сгенерирована нейросетью, что можно заметить по бороде, сливающейся с шеей. Личные данные "поэта" также были полностью выдуманными.

За год на странице Ракитина было опубликовано 18 стихов нацистских авторов, переведенных на русский язык. Содержание произведений практически не менялось: в них просто Германия становилась Россией, а "безымянный штурмовик" - "безымянным бойцом ЧВК "Вагнер"". Стихотворение "Лидер", посвященное Владимиру Путину, оказалось переводом произведения "Фюрер" авторства Эберхарда Меллера - нациста и антисемита, члена НСДАП. Стихотворение "Перед портретом", также посвященный российскому президенту, - это перевод стихотворения "Гомеры штурмовых отрядов". Его автором является Гериберт Менцель - штурмовик и член НСДАП. Оригинал посвящен Адольфу Гитлеру.

Фашизм в России

Российский Z-блогер Алексей Воевода "похвастался", что сдал "на подвал" жительницу оккупированного Бердянска, которая ответила ему на украинском языке.

На признание обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Он опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из эфира другого Z-блогера Кирилла Федорова. На видео Воевода заявляет, что россияне "почистили" Бердянск и Мариуполь.

Вас также могут заинтересовать новости: