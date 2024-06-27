В то же время Южная Корея считает это заявление "обманом" с целью скрыть неудачный запуск.

Северная Корея заявила об успешном проведении важного испытания, направленного на разработку ракет с несколькими боеголовками, сообщило в четверг государственное информационное агентство KCNA. В то же время, как пишет Reuters, Южная Корея считает это заявление "обманом" с целью скрыть неудачный запуск.

В КНДР заявили, что испытание было проведено в среду с использованием твердотопливного двигателя первой ступени баллистической ракеты средней дальности. Агентство KCNA сообщило, что в ходе испытания, направленного на разработку технологии многоцелевых автономных возвращаемых аппаратов (MIRV), ракета успешно отделила боеголовки, которые были точно наведены на три заданные цели.

"Цель заключалась в обеспечении возможности уничтожения отдельных целей с помощью нескольких боеголовок", - говорится в сообщении.

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В то же время военные Южной Кореи заявили, что их совместный анализ с американскими военными указывает на то, что ракета взорвалась на начальном этапе полета.

"Сегодня Северная Корея кое-что раскрыла, но мы считаем, что это просто средство обмана и преувеличения", - заявил Ли Сун Чжун, пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По его словам, фотографии, опубликованные КНДР под видом испытаний, проведенных в среду, также, скорее всего, были сфабрикованы или переработаны с предыдущего запуска.

За несколько дней до этого военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила у своего восточного побережья гиперзвуковую ракету, которая взорвалась в воздухе.

Южная Корея, США и Япония осудили запуск как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную угрозу, а также предостерегли от новых провокаций после состоявшегося на прошлой неделе саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным.

КНДР - новости

Ранее стало известно, что Северная Корея направит инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. По данным ISW, это произойдет уже в июле этого года. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Как отметил военный эксперт Валерий Рябых, если это произойдет, это можно будет считать вступлением КНДР в войну против Украины на стороне Москвы.

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