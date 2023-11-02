Тротуары вокруг дома также покрылись красным снегом, что сильно беспокоит горожан.

В российском Петрозаводске жителей пугают "кровавые сосули", которые появились на одном из домов города. Об этом сообщает "База".

"Хэллоуин закончился, но жителям Петрозаводска всё равно страшно выходить на улицу — их пугают кровавые сосули", – пишет издание.

Внезапно появившиеся за одну ночь сосульки красного цвета в купе с ручейками красного цвета превратили один из домов в "замок графа Дракулы". Однако криминала, вероятно, в этот раз не произошло.

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"Виной всему ремонт дома — там сейчас пропитывают крышу специальной смесью против влаги и гниения. На крышу попал снег, растаял и образовал страшные сосульки", – отмечает издание.

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Как писал УНИАН, регионы РФ заставили еженедельно отчитываться о количестве завербованного "пушечного мяса". Местным властям рекомендовано вербовать в первую очередь зэков и уже отсидевших, а также лиц, находящихся под следствием, должников и т.п.

Также мы рассказывали, что Министерство обороны России разгоняет новый фейк о работе американских биолабораторий в Украине. Если ранее россиян пугали историями об инфицированных голубях, то теперь дело касается неких "опасных патогенов", которые американцы собирают для своих коллекций.

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