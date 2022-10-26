Киев якобы подготовил муляж с целью провокации.

Российские пропагандистские СМИ продолжают распространять фейки о так называемой "грязной бомбе".

"РИА Новости" со ссылкой на неназванный "источник, знакомый с ситуацией" опубликовало фейковый план действий Киева.

Теперь Украина не готовится применить грязную бомбу, как российские пропагандисты сообщали ранее, а планирует создать видимость того, что такой тип оружия применила Россия.

Видео дня

Источник издания утверждает, что Украина уже завершила подготовку к "провокации". Якобы на украинском предприятии "Южмаш" (Днепр) создали муляж российский ракеты "Искандер", которую хотят начинить радиоактивным материалом.

По утверждениям российской пропаганды, этот снаряд впоследствии якобы будет сбит украинской ПВО над Чернобыльской зоной.

"После того, как муляж "собьют", киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер", чтобы убедить западную общественность в виновности России", – утверждает собеседник пропагандистского российского СМИ.

Напомним, ранее россияне опозорились, распространив презентацию Минобороны России о создании "грязной бомбы" в Украине. В материалах использовались фейковые и вырванные из контекста фото. Например, сделанные в день теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Российские фейки о "грязной бомбе"

На этой неделе российская пропаганда активно распространяла новый фейк – о так называемой "грязной бомбе", которую якобы собирается применить Украина. Его запустил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который 23 октября в разговоре с турецким коллегой "довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Партнеры Украины и украинские власти, комментируя эти заявления, подчеркивали, что они абсурдны. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что идея использования Украиной такого оружия по территориям, за которые Украина борется, абсурдна.

В МИД Украины заявляли, что эта ложь РФ настолько же опасна, насколько абсурдна.

Украинские военные не исключали использования Россией этих обвинений для дальнейшей эскалации.

США предупредили Россию о последствиях в случае использования "грязной бомбы" против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: