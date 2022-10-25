Применение Россией "грязной бомбы" стало бы еще одним примером жестокости диктатора Путина.

Россия столкнется с последствиями в случае использования ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины.

Об этом во время брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он напомнил, что США уже предупреждали россиян о серьезных последствиях, которые могут возникнуть вследствие их применения ядерного оружия.

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"Для России будут последствия, независимо от того, применит ли она грязную бомбу или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом заявили", - сообщил Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что применение Россией "грязной бомбы" стало бы еще одним примером жестокости диктатора Путина.

"Мы отвергаем заведомо ложное утверждение о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории", - сказал Прайс.

Он также предостерег Россию от попытки использовать это обвинение как повод для эскалации.

Ядерные угрозы РФ: грязная бомба

Как сообщал УНИАН, 23 октября российские пропагандистские СМИ начали распространять новость о якобы подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы". Они отмечают, что украинские власти якобы поставили перед исследователями задачу изготовить такую "грязную бомбу".

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре со своими коллегами из Турции, Британии и Франции также пытался обвинить Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы". Однако, как всегда, никаких доказательств изготовления Украиной "грязной бомбы" Россия не привела.

"Грязная бомба" - это оружие, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Ее целью является загрязнение территории вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом, прежде всего ради осложнения пребывания в этой зоне гражданских лиц. "Грязная бомба" не относится к ядерному оружию, ведь в последнем эффект взрыва создается за счет выделения ядерной энергии, что приводит к значительно большим разрушениям и нанесенному ущербу. Пока случаев применения "грязной бомбы" в истории не зафиксировано.

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и США отвергли ложные обвинения России о том, что якобы Украина готовится применить "грязную бомбу".

А главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заверил главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Мили, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией.

Между тем, существуют реальные риски применения "грязной бомбы" Россией, а предшествующие "вбросы" российских пропагандистов могут быть информационной подготовкой к этому преступлению. Ранее Путин и его окружение уже неоднократно угрожали применить против Украины тактическое ядерное оружие. Их ядерный шантаж вышел на новый уровень эскалации" после очередных поражений военных РФ на поле боя.

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