По его словам, Россия не должна использовать такие утверждения для эскалации войны в Украине.

Заявления РФ о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" являются абсурдными.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью POLITICO.

Он подчеркнул, что Россия не должна использовать лживые заявления как повод для эскалации войны в Украине.

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По словам Столтенберга, "абсурдно говорить о том, что Украина использует грязную бомбу на собственной территории, за освобождение которой Киев так рьяно борется".

"Нас беспокоит то, что это часть модели, которую мы видели ранее у России - в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале. Россия обвиняет других в том, что планирует сделать сама", - сказал генсек.

РФ обвинила Украину в подготовке к подрыву "грязной бомбы"

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром утверждал, что Киев может применить "грязную бомбу".

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Европе применить ядерное оружие может только один субъект - Владимир Путин.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон отметил, что озвученные российской стороной опасения по поводу якобы возможного использования Киевом "грязной бомбы" откровенно ложные.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправит в Украину экспертов в связи с лживыми обвинениями России в разработке "грязной бомбы".

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