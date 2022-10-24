Фейковые заявления России об Украине не повлияют на темпы украинской наступательной операции или поддержку союзников.

Россия будет пытаться использовать сообщения о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" для дальнейшей эскалации войны.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Шойгу, Путин и вся эта камарилья будет пробовать использовать этот и другие фейки как основание для дальнейшей эскалации. Мол, "Почему вы не создаете демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС? Мы не отводим оккупационный корпус, потому что тогда появится какая-то опасность для ядерного объекта". Хотя они и являются этой опасностью, террористами, захватившими атомную станцию", – пояснил Юсов.

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По словам представителя ГУР Минобороны, Россия продолжит использовать подобные фейки. Однако российская пропаганда не сможет повлиять на темпы контрнаступления украинских военных.

"Мир на это все обращает внимание все меньше и меньше, а украинцы не обращают совсем. Поэтому это не замедлит темпы украинской наступательной операции или темпы нашего сотрудничества с союзниками или помощи Украине, которая ведет справедливую освободительную войну против захватчиков и террористов", – добавил он.

В то же время Юсов подчеркнул, что если Россия решится на новые военные преступления, реакция мира будет "однозначной и жесткой".

Фейки России о "грязной бомбе": что известно

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с турецким коллегой заявил о якобы подготовке Украиной к применению "грязной бомбы". Это радиологическое оружие, которое сочетает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой.

Министр обороны Британии Бен Уоллес опроверг информацию россиян о якобы совместном с Украиной изготовлении "грязной бомбы". В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна".

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