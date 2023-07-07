Неудавшийся переворот Пригожин – это фальстарт.

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стал началом запущенных в РФ необратимых процессов, которые приведут к гражданской войне. Условием для нового, только в этот раз – успешного, бунта является стратегическое поражение оккупантов на фронте, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть еще отстроченные последствия. Смотрите, внутренний конфликт среди генералитета несомненно есть. Шойгу, пользуясь моментом, что он очень близок и люб слабому президенту, то есть он сейчас его фаворит, пытается разобраться с теми генералами, которые имеют какой-то военный опыт, но не лояльны к самому Шойгу. Это отличная история. Деморализация армии очевидна, "Вагнер" их там публично унижает. ... Позитивные результаты будут накапливаться. В накопительном сценарии это очень хорошо выглядит. Неудавшийся переворот Пригожина – это фальстарт вот для того, чтобы эти процессы… Они уже несомненно будут в России, это очевидно", – сказал Подоляк в интервью "Ходорковский LIVE".

Советник главы ОПУ оценивает бунт Пригожина как своеобразный тренинг – "российскому обществу показали, как дальше будут развиваться события".

"Чтобы это было не фальстарт необходимо 2-3-4 тактических существенных поражения России по линии фронта. И тогда в России вот этот процесс будет приобретать более уже размашистую, более масштабную форму. Несомненно, Россия пройдет через гражданскую войну как концепцию", – уверен он.

Последствия бунта Пригожина

В ночь на 24 июня ЧВК "Вагнера", возглавляемая Евгением Пригожиным, пошла "маршем справедливости" в сторону Москвы, заявив о намерении остановить военное руководство страны. На подходе к Московской области "вагнеровцы" остановились. Прекращение мятежа стало результатом договоренностей главаря ЧВК с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В настоящее время Пригожин и остальное руководство ЧВК и около 80% наемников перебрались в Беларусь, где, как прогнозируют, может начаться вербовка заключенных. Деятельность ЧВК "Вагнера" на территории РФ тем временем была практически прекращена.

Российский диктатор Владимир Путин после мятежа не только не прибегнул к жестким репрессиям, но и попытался уладить ситуацию, задобрив силовиков и военных надбавками к зарплатам и оружием.Эксперты прогнозируют, что в сложившейся ситуации значительно возрастает риск новых бунтов.

Вас также могут заинтересовать новости: