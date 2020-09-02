Женщина убеждена, что местные жители сливают нечистоты в морскую воду.

Россиянка рассказала, что думает об отдыхе в аннексированном Крыму после августовского отпуска на полуострове.

Впечатлениями она поделилась на Яндекс.Дзен.

Читайте такжеРоссия хочет сократить расходы на аннексированный Крым

Женщина убеждена, что местные жители сливают нечистоты в морскую воду. А старые очистные сооружения не могут справиться с таким количеством химического слива и фекалий.

"В Поповке (здесь раньше проходил Kazaнтип) есть канализационный коллектор, но он давно не работает. Однако несколько местных частных отелей скинулись, провели трубу к нему и сбрасывают туда ежедневно свои сточные воды в больших объемах. Соответственно коллектор не выдерживает и переполняется – и все это «добро» вытекает и образует озерцо», – написала она, добавив, что туристы мажутся ими, считая их лечебной мазью.

Также блогер вспомнила о «диком смраде» под Генуэзской башней из-за трубы городской канализации.

"Пробита она уже давно, вода вытекает недалеко от местных пляжей не одно десятилетие», – добавила гражданка РФ.

Проблемы с очистными сооружениями, считает россиянка, возникли из-за коррупции на месте. Мол, Россия присылает полуострову большие субвенции, но оккупационные администрации их «украсть боятся, а сделать не могут».

«Весь город гадит прямо в море, на котором находится. И так повсюду, практически во всех городах», – заявила туристка.

Новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская