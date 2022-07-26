Ранее Гордона объявили в розыск и заочно арестовали в РФ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которого ранее заочно арестовали в России, показал в одном фото всю сущность граждан страны-агрессора.

Снимок он опубликовал у себя в Instagram.

На нем изображен мужчина, одетый в куртку цветов российского флага с надписью на спине "Я за Путина". "Герой" на фото усиленно роется в мусорном баке.

"Сирые и убогие", - подписал Гордон.

Что этому предшествовало

В марте на Гордона в РФ завели уголовное дело. В его действиях силовики усмотрели "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российской армии". Поводом для начала расследования там назвали якобы призыв Гордона "напасть на Россию и уничтожать граждан РФ".

19 марта российские силовики объявили Гордона в розыск, позже суд заочно его арестовал.

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