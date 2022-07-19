В апреле Гордона включили в перечень экстремистов и террористов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в федеральный розыск в России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно открыто, не уточняется.

Ранее стало известно, что в марте Следственный комитет РФ открыл в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело якобы о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии.

"Расследование" начали после того, как Гордон в телеэфире призвал начать против России "агрессивную войну с использованием ядерного оружия".

В апреле Гордона включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее Гордон заявил, что Российской Федерации грозит война с исламистским радикальным религиозно-политическим военизированным движением "Талибан".

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