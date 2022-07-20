Ролик вышел в 2004 году.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал свой клип, снятый в 2004 году. Это дуэтная композиция с Валерием Леонтьевым на песню "А ми удвох". Воспоминаниями Гордон поделился на странице в Instagram.

"Памяти умершей сегодня Русланы Писанки. Наш клип с Валерием Леонтьевым и с ней в 2004 году", - подписал видео Гордон.

Согласно сюжету клипа, Дмитрий Гордон и Валерий Леонтьев ухаживают за главной героиней - колоритной Русланой Писанкой.

"Именно из этого клипа помню Руслану Писанку! Очень любила смотреть его в детстве. Светлая память!", "Светлая память. Никогда не подумала бы, что буду это писать. Руслана Писанка навсегда останется в наших сердцах", "Всенародная любовь", - пишут комментаторы.

Напомним, Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в Германии. Сообщается, что долгое время она лечилась от болезни, однако никому из своих друзей и коллег не сообщала об этом.

Также УНИАН писал, что Горянский рассказал о болезни и операции Писанки.

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