Журналиста намерены объявить в розыск.

Российские силовики завели уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В России в действиях Гордона усмотрели "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российской армии".

Поводом для начала расследования там назвали якобы призыв Гордона "напасть на Россию и уничтожать граждан РФ".

"Следствием проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела. Будут приняты меры к объявлению его в розыск", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Гордон назвал Путина "Гитлером современности" и прошелся по российской пропаганде.

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