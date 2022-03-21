Российские силовики завели уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
В России в действиях Гордона усмотрели "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российской армии".
Поводом для начала расследования там назвали якобы призыв Гордона "напасть на Россию и уничтожать граждан РФ".
"Следствием проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний фигуранта уголовного дела. Будут приняты меры к объявлению его в розыск", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее Гордон назвал Путина "Гитлером современности" и прошелся по российской пропаганде.