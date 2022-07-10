Журналист не верит, что оккупантам удастся провести там "референдум".

Российским захватчикам и коллаборантам вряд ли не удастся провести псевдореферендумы на оккупированных ими территориях юга Украины.

Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову.

Говоря о Херсонской области, Гордон предположил, что ВСУ освободят областной центр до даты "референдума", объявленной оккупантами.

"В частности с Херсонской области - точно не получится даже провести псевдореферендум. Потому что, я надеюсь, наши войска решат вопрос с Херсоном до 11 сентября в нашу пользу", - спрогнозировал журналист.

Ранее сообщалось, что точечные удары ВСУ по складам боеприпасов российских войск во временно оккупированной Херсонской области – это подготовка к контрнаступлению.

Как сообщил военный эксперт Олег Жданов, украинские военные успешно продвигаются на Херсонском направлении. "Наши войска продолжают продвигаться вдоль трассы М-14, и мы пытаемся развивать успех, что у нас получается. Плюс 49-я общевойсковая армия, которая обороняется на Херсонском направлении, мы за последние сутки очень сильно ее потрепали", – рассказал он.