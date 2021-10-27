Успокоили дебошира его подчиненные, пообещав ему "скорый приезд девочек".

В Челябинске голый директор сауны напал на клиентов, избил автомобиль и обматерил свое заведение.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

"Этот благородный дикарь – Андрей Владимирович, руководящий круглосуточной сауной-гостиницей на Каслинской улице. То ли ему стало слишком жарко, то ли подействовали масла для бани, но он решил выплеснуть накопившуюся агрессию", – говорится в підписи к видео.

Сначала дебошир пытался избить отмечавших юбилей посетителей, потом разбил окна, а после выбежал на улицу и стал молотить припаркованную машину.

"Сотрудники пытались успокоить Андрея Владимировича, обещая скорый приезд девочек. И, видимо, подействовало: мужчину завели внутрь и привели в чувства. Гостям пообещали вернуть деньги за испорченный отдых", – отмечается в подписи к видео.

Читайте такжеЖителя России посадили в тюрьму за нападение с ножом на самого себяКак пишет trud.ru, владелец сауны напал на отдыхавших там посетителей, среди которых были женщины. При этом он был абсолютно голым. Инцидент произошел в сауне на улице Каслинской, д. 5. В помещение ворвался голый директор заведения и напал на женщин, которые отмечали там день рождения. Гостьи выбежали на улицу, однако дебошир последовал за ними.

Ранее сообщалось, как неадекватная россиянка устроила дебош в самолете и покусала стюардессу.

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Автор: Катерина Шварц