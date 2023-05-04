Гиркина застала врасплох "инициативность" украинской армии, которая наблюдается в последние дни.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) вновь встревожен: внимание российского "обозревателя" не обошла стороной активность и военные успехи ВСУ на фронте.

В своем Telegram Гиркин заявил о тревожных тенденциях, которые наблюдаются уже несколько суток. По его словам, ВСУ "сводят на ноль" все те "мясные штурмы", которые войска РФ проводили в рамках зимне-весенней кампании в Украине.

"Противник контратакует в Бахмуте (с переменным успехом), а также потеснил наши части в районе севернее и южнее Авдеевки (в том числе в районах Спорное и Водяное, за которые более двух месяцев велись тяжелые бои с ежедневными почти "мясными штурмами")", - заявил он.

При этом террорист отметился своим традиционным "прогнозом" военной обстановки и заявил, что ВСУ маневрами отвлекают войска РФ, чтобы нанести "главный удар" по одному из фронтов в Запорожской области: "Прогнозирую, что главный удар ВСУ нанесут западнее - на одном из участков Запорожского фронта. А вспомогательные и отвлекающие - могут наноситься где угодно", - заявил он.

Гиркин констатировал, что операции российских войск в Украине практически полностью "захлебнулись" и инициатива на фронте за украинской армией. Речь идет о таких городах, как Угледар, Авдеевка, Марьинка и Бахмут. В последнем россияне вообще "зашли в тупик", указал террорист.

В апрельских боях оккупанты проиграли ВСУ

Напомним, что ранее Гиркин также критически отнесся к успехам российской армии в Украине по итогам апрельских боев. Он заявил, что ВСУ показали себя намного лучше и справились с фронтовыми задачами, тогда как армия России месяц не может "домучить Бахмут".

Также террорист "ткнул носом" оккупантов за бои в Марьинке и Авдеевке. По его словам, теперь россиянам ничего не остается, кроме как ждать начала летней кампании украинских генералов.

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