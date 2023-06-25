По мнению известного террориста, произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации.

В Москве на фоне военного мятежа "вагнеровцев" открылась конференция "Клуба рассерженных патриотов", где руководит Игорь Гиркин.

Террорист, разжегший войну на Донбассе в 2014 году, призвал президента Путина ввести военное положение и готовиться к новому этапу "смуты". Гиркин, в частности, заявил соратникам, что несмотря на сворачивание мятежа Пригожина в стране произошел государственный переворот:

"Подчеркиваю, не попытка переворота, а именно произведен государственный переворот. Почему, я так считаю? Потому что в результате данного мятежа, который имел очень серьезные корни за пределами ЧВК "Вагнер", произошло серьезнейшее перераспределение центров власти Российской Федерации. Пока это еще не видно. Пока его внешние признаки не вышли на поверхность. Они еще не озвучены. Но даже если теперь господин Шойгу, господин Герасимов, сохранят свои посты, той власти огромной, которой они обладали, они обладать не будут", - сказал Гиркин.

На мероприятии помимо самого Гиркина выступил отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, которого в 2005 году пытались посадить за покушение на Анатолия Чубайса, но в итоге упекли в колонию на 8 лет за организацию военного мятежа.

После выступления Квачкова участникам конференции раздали талоны на обед и объявили перерыв.

России грозит гражданская война

В ночь на 24 июня глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин попытался организовать поход на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу, с которым они давно конфликтуют.

Впрочем, Пригожин не дошел до Москвы, а остановился в 200 километрах от столицы РФ. Главарь ЧВК пошел на переговоры с Лукашенко, который по просьбе Путина, взял на себя роль посредника в конфликте. В итоге Пригожин бежал в Беларусь, получив гарантию безопасности для своей жизни.

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