Вслед за Гитлером: в России рейхсфюрера СС Гиммлера записали в "Бессмертный полк"

Координаторы движения "Бессмертный полк" будут вместе с правоохранительными органами разбираться, кто записал Гиммлера в герои войны.

Волонтеры «Бессмертного полка» в Томске не узнали на фотографии одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и пропустили ее для публикации на странице движения под именем советского полковника Василия Алексеева.

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Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на сопредседателя совета «Бессмертного полка», куратора движения в Томске Сергея Колотовкина.

«Мы просто удалим, конечно же», - заверил он.

Координатор «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков заявил РИА Новости, что участники движения будут вместе с правоохранительными органами разбираться, кто пытался записать Гиммлера в герои войны.

Как сообщал УНИАН, сотрудник челябинского ТРК "Космос" принял к публикации фото Адольфа Гитлера с выдуманным рассказом, который прислали для участия в локальной акции торгового центра "Имена героев".