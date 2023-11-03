Увольнение гендиректора пропагандистского агентства ТАСС Сергея Михайлова стало наказанием Кремля за чересчур подробное освещение мятежа ЧВК "Вагнер".
Об этом The Moscow Times сообщили пять источников - высокопоставленный сотрудник ТАСС, сотрудник администрации президента, два источника в Госдуме и чиновник правительства.
Возглавлявший ТАСС с 2012 года Михайлов лишился поста 5 июля и был наказан после бунта "вагнеровцев", который стоил карьеры некоторым генералам.
Претензией Кремля к Михайлову стало излишне рьяное "новостное" освещение взятия штаба в Южном федеральном округе в тот момент, когда власть публично проявила слабость и находилась в панике. ТАСС одним из первых - рано утром в субботу 24 июня - опубликовал фотографии из Ростова, наглядно доказывающие, что бойцы "Вагнера" заняли центр города и блокировали штаб командования войсками в Украине.
"ТАСС слишком подробно и оперативно все это освещало. С ними случилось какое-то безумие. Они забыли, что их главная задача - не сообщать новости", - рассказал источник издания в правительстве.
В Кремле, где держат все СМИ под жестким контролем, были недовольны как эпизодом с мятежом Пригожина, так и в целом недостаточным уровнем пропаганды со стороны ТАСС, сказал источник в руководстве агентства и подтвердил собеседник в Кремле. Алексей Громов, первый замглавы администрации президента, курирующий СМИ, "был просто в ярости", сказал источник в ТАСС.
Последней каплей для Кремля стала информация о том, что Михайлов покинул Москву, когда бронетехника "Вагнера" маршем двигались на столицу, а из аэропортов один из другим улетали бизнес-джеты олигархов и чиновников. Сам Михайлов сообщил, что во время июньских событий "находился в своем кабинете".
Мятеж Пригожина - детали
В ночь на 24 июня 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. При этом Евгений Пригожин заявил, что намерен "остановить" военное руководство России. Правда, поход на столицу РФ был недолгий. Уже вечером в этот же день Пригожин объявил, что разворачивает "вагнеровцев" в сторону полевых лагерей.
Спустя полтора месяца после скоротечного мятежа "Группы Вагнера" Евгений Пригожин снова смог получить для своих компаний контракты на поставки питания в российских школах.
23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.