В Кремле, где держат все СМИ под жестким контролем, были недовольны как эпизодом с мятежом Пригожина, так и в целом недостаточным уровнем пропаганды со стороны ТАСС.

Увольнение гендиректора пропагандистского агентства ТАСС Сергея Михайлова стало наказанием Кремля за чересчур подробное освещение мятежа ЧВК "Вагнер".

Об этом The Moscow Times сообщили пять источников - высокопоставленный сотрудник ТАСС, сотрудник администрации президента, два источника в Госдуме и чиновник правительства.

Возглавлявший ТАСС с 2012 года Михайлов лишился поста 5 июля и был наказан после бунта "вагнеровцев", который стоил карьеры некоторым генералам.

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Претензией Кремля к Михайлову стало излишне рьяное "новостное" освещение взятия штаба в Южном федеральном округе в тот момент, когда власть публично проявила слабость и находилась в панике. ТАСС одним из первых - рано утром в субботу 24 июня - опубликовал фотографии из Ростова, наглядно доказывающие, что бойцы "Вагнера" заняли центр города и блокировали штаб командования войсками в Украине.

"ТАСС слишком подробно и оперативно все это освещало. С ними случилось какое-то безумие. Они забыли, что их главная задача - не сообщать новости", - рассказал источник издания в правительстве.

В Кремле, где держат все СМИ под жестким контролем, были недовольны как эпизодом с мятежом Пригожина, так и в целом недостаточным уровнем пропаганды со стороны ТАСС, сказал источник в руководстве агентства и подтвердил собеседник в Кремле. Алексей Громов, первый замглавы администрации президента, курирующий СМИ, "был просто в ярости", сказал источник в ТАСС.

Последней каплей для Кремля стала информация о том, что Михайлов покинул Москву, когда бронетехника "Вагнера" маршем двигались на столицу, а из аэропортов один из другим улетали бизнес-джеты олигархов и чиновников. Сам Михайлов сообщил, что во время июньских событий "находился в своем кабинете".

Мятеж Пригожина - детали

В ночь на 24 июня 2023 года наемники ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. При этом Евгений Пригожин заявил, что намерен "остановить" военное руководство России. Правда, поход на столицу РФ был недолгий. Уже вечером в этот же день Пригожин объявил, что разворачивает "вагнеровцев" в сторону полевых лагерей.

Спустя полтора месяца после скоротечного мятежа "Группы Вагнера" Евгений Пригожин снова смог получить для своих компаний контракты на поставки питания в российских школах.

23 августа в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Выяснилось, что разбился самолет, принадлежащий главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. На борту были 10 человек, все они погибли. Среди пассажиров числился и сам Пригожин.