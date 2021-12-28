Владимир Жириновский заявил, что надо "избирательно кого-то наказать и напугать".

Одиозный российский политик Владимир Жириновский снова сделал громкое заявление в адрес Украины и европейских стран. Он призвал устроить бомбежку в новогоднюю ночь.

Соответствующее заявление Жириновский сделал в комментарии журналистам, видео обнародовал в своем Telegram-канале Анатолий Штирлиц.

По словам одиозного политика, если бы он был президентом Российской Федерации, то использовал бы все возможности, пока не провели переговоры. При этом он заявил, что надо "избирательно кого-то наказать и напугать", но не обязательно бомбить всех.

"Шарахнуть с 31 декабря в ночь на 1, когда все "подшофе", – пригрозил Жириновский.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Читайте такжеВ ЕС назвали противостояние российским угрозам одним из итогов 2021 годаНедавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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