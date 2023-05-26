В прошлом году компания приостановила производственную деятельность в России после вторжения Москвы в Украину.

Французский компания Michelin, которая является всемирно известным производителем шин, объявила, что продает свою шинную производственную компанию и Camso CIS в компании дистрибьютору шин в стране Power International Tyres.

Как сообщает Reuters, соглашение, одобренное местными властями, позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном на единственном российском заводе Michelin в Давыдово.

В компании Michelin заявили, что невозможно перевести каждого сотрудника в Power International Tyres. Поэтому тем, кто желает покинуть компанию, будет разрешено сделать это "на хороших условиях".

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Отмечается, что французская компания присутствовала в России с 1997 года и стала первой международной шинной компанией, открывшей там собственный завод в 2004 году. В прошлом году она объявила, что приостанавливает производственную деятельность в России и экспорт в страну после вторжения Москвы в Украину.

В апреле Michelin заявила, что прекращение деятельности в России привело к 25% падению объемов в первом квартале этого года.

Компании, как покинули Россию

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года французская компания Michelin объявила о намерении еще до конца года передать свой бизнес в России местному управлению.

В мае этого года стало известно, что производитель водки Absolut и виски Jameson, Ballantine'S и Chivas Regal прекратил экспорт в Россию. Также компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, объявила о запланированном выходе с российского рынка до 30 июня.

В целом, по данным KSE Institute, за последний месяц рынок РФ покинули 20 международных компаний. Среди них автомобильный люкс-бренд Mercedes-Benz, сеть фаст-фудов KFC, американская корпорация разработки видеоигр Electronic Arts.

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