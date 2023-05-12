Около 300 российских сотрудников будут уволены.

Производитель водки Absolut и виски Jameson, Ballantine's и Chivas Regal прекратил экспорт в Россию.

Французский конгломерат Pernod Ricard - один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson и Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.

В Pernod Ricard отметили, что около 300 российских сотрудников будут уволены. В то же время в компании подчеркнули, что вернутся на российский рынок, "когда позволят обстоятельства".

Видео дня

Торговля Pernod Ricard в РФ - детали

После начала войны поставки были прекращены, однако в апреле 2023 года французская компания их возобновила. Это вызвало критику в Швеции - на родине принадлежащей Pernot Ricard водки Absolut, - из-за чего уже спустя неделю поставки продукции этого шведского бренда были прекращены.

В то же время, все остальные марки, принадлежащие французскому концерну, в России продолжили продаваться, за что Pernod Ricard критиковали проукраинские активисты. Теперь в компании решили полностью остановить бизнес в России.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призывала прекратить покупать виски Jameson в знак протеста против решения компании возобновить торговлю в России.